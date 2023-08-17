إكواس: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب (فيديو)

قال مسؤول كبير لقادة جيوش بلدان غرب إفريقيا، المجتمعين في غانا، اليوم الخميس، لبحث تفاصيل نشر قوة احتياطية في النيجر، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مستعدة للتدخل عسكريًا في النيجر “إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب هناك”.

وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في “إكواس”: “لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه في حالة فشل كل الحلول، فإن القوات الباسلة في غرب إفريقيا… مستعدة للاستجابة لنداء الواجب”.

وأخبر موسى رؤساء هيئة الأركان من الدول الأعضاء في الاجتماع: “بكل الوسائل المتاحة، سيجري استعادة النظام الدستوري في البلاد”.

وتدخّل جنود “إكواس” في حالات طارئة منذ العام 1990 بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون، ويتوقع بأن تسهم ساحل العاج ونيجيريا وبنين بالقوات، لكن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر.

وأكّد موسى أنّ الاجتماع “سيضبط” التفاصيل في حال “لجأ التكتل إلى استعمال القوة كملاذ أخير”.

#النيجر… “نهدف لتجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين للدفاع عن بلادنا”

أطلق بعض أهالي العاصمة نيامي مبادرة لتجنيد متطوعين للقتال، ولتوفير خدمات طبية ولوجستية لدعم المجلس العسكري الانقلابي، في إطار التحضيرات لمواجهة أي تدخل عسكري خارجي محتمل. وقال أحد مؤسسي المبادرة إننا “نهدف تجنيد… pic.twitter.com/Da7eGF6O97 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2023

وأطاح ضباط عسكريون في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة و”إكواس” وقوى غربية لإعادته إلى منصبه، مما دفع قادة دول غرب إفريقيا إلى إصدار أوامر بتشكيل القوة الاحتياطية.

وتخشى الدول الغربية أن يحذو المجلس العسكري في النيجر حذو نظيره في مالي المجاورة حيث طردت الحكومة العسكرية القوات الفرنسية، ودعت مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية التي رحّبت بالانقلاب في النيجر.

من جهته قال دومينيك نيتيول وزير الدفاع في غانا إن قادة الانقلاب العسكري في النيجر يقاومون الجهود المبذولة كلها لحل الأزمة بشكل سلمي حتى الآن.

واعتبر أن دول غرب إفريقيا كلها مهددة إذا نجح الانقلاب العسكري في النيجر.

وتنفي فرنسا التي احتلت النيجر في الماضي اتهامات المجلس العسكري بأنها تسعى لزعزعة استقرار البلاد أو أنها انتهكت مجالها الجوي، وقالت إنها تدعم جهود “إكواس” لاستعادة النظام الدستوري.

فيما رفض موسى الاتهام بأن فرنسا أو أي قوة خارجية أخرى تتلاعب بـ”إكواس”.