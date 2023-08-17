الأولى منذ سنوات.. وزير الخارجية الإيراني في السعودية ويعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسي إلى المملكة (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إن العلاقات مع السعودية تشهد تقدمًا، مشيرًا إلى “مباحثات مثمرة” تم إجراؤها خلال زيارته الحالية للرياض.

وأضاف أن الرئيس الإيراني قبل الدعوة لزيارة السعودية، وأن ذلك سيتم في الوقت المناسب.

وتابع: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات مع السعودية، كما يوجد توافق على تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وتفعيل الاتفاقيات مع الجانب السعودي بشكل عملي في مجالات الأمن والاقتصاد.

وأعلن عبد اللهيان عن اتفاق البلدين على “تسمية لجان فنية وتخصصية، واتخاذ خطوات من أجل تعزيز العلاقات مع دول الجوار”، ومن بينها السعودية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة “لا يمكن أن يتجزأ”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن “الكيان الصهيوني (إسرائيل) يسعى لبث الفرقة بين دول المنطقة”، قائلًا: “نحن نراقب تحركاتهم عن كثب، وناقشنا مع الجانب السعودي القضية الفلسطينية باعتبارها المسألة الأهم للعالم الإسلامي”.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan: رغبة صادقة وجدية للمملكة وإيران في تنفيذ بنود الاتفاق الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين 🇸🇦🇮🇷 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 17, 2023

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تتطلع إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أن سفيري البلدين سيتوليان منصبيهما في السفارتين بعد إعادة فتحهما بفضل إنهاء الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، واستئناف العلاقات منذ مارس/آذار الماضي.

وثمّن الوزير دعم إيران لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030.

وتعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية، هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، ويرافق عبد اللهيان في زيارته الحالية للرياض، وفد سياسي ودبلوماسي تلبية لدعوة وزير الخارجية السعودي.

وتوصلت السعودية وإيران في مارس/آذار الماضي لاتفاق -بوساطة صينية- على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين بعدما هاجمت مجموعات سفارة الرياض في طهران عام 2016.

وكان الأمير فيصل بن فرحان التقى في يونيو/حزيران الماضي مسؤولين إيرانيين في طهران، في أول زيارة يقوم بها إلى إيران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في يونيو/حزيران الماضي، وعيّنت علي رضا عنايتي -سفيرها السابق لدى الكويت- سفيرًا جديدًا لدى السعودية.