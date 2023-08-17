نظمت السلطات في زامبيا جولة لوسائل الإعلام لتفقد الطائرتين المحتجزتين في مطار كينيث كاوندا الدولي على خلفية العثور على مبالغ مالية ضخمة وأسلحة بداخلهما.

وأظهرت مقاطع “فيديو” مدير هيئة مكافحة المخدرات ناسون باندا بصحبة عدد من المسؤولين الآخرين، وهم يتوجهون مع الصحفيين إلى الطائرتين.

وكشف باندا خلال الجولة عن إلقاء القبض على مواطن زامبي جديد على خلفية القضية، لكنه رفض الكشف عن اسمه.

وأعلنت السلطات في زامبيا، الثلاثاء الماضي، احتجاز طائرتين، إحداهما طائرة خاصة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وضبط أسلحة وملايين الدولارات على متنهما.

وذكرت أنها عثرت على 5.7 ملايين دولار أمريكي و5 مسدسات و7 مخازن رصاص و126 طلقة و602 سبيكة، تزن 127.2 كيلوغرامًا، التي ذكرت التقارير الأولية أنها من الذهب ثم أعلنت السلطات لاحقًا أنها تتكون من معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن “مصدر مطلع” أن الطائرة الخاصة التي أعلنت زامبيا احتجازها ليست مصرية، وخضعت للتفتيش وقواعد الأمن كافة التي يتم تطبيقها خلال مرورها بمطار القاهرة.