السودان.. تجدد المعارك في جنوب دارفور مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وغياب الحلول (فيديو)

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السودان وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي البلاد، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الخميس.

ويوم الأحد، تجددت اشتباكات بين الطرفين المتحاربين، في مدينة نيالا، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ونزوح كثير من سكان الأحياء، بعد أن شهدت أحياء عديدة من المدينة قتالًا ضاريًا.

استمرار القتال دون أفق للحل

وتتواصل الاشتباكات في السودان لليوم الخامس والعشرين بعد الـ100، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية، وغياب مبادرات لحلّ سلمي للأزمة.

واستمرت الاشتباكات اليوم الخميس في الخرطوم ومدن أخرى غربي البلاد بين الجيش والدعم السريع، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن اشتباكات اندلعت صباح اليوم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة بين الطرفين بأحياء بُري وغاردن سيتي والشاطئ شرقي الخرطوم، المتاخمة للقيادة العامة للجيش.

وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط القيادة العامة إثر اشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين الطرفين المتحاربين.





قصف ودخان

وقصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش مواقع للدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة، وأخرى بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش، حيث تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من هذه المناطق وسط سماع دوي المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.

وفي أم درمان غربي العاصمة الخرطوم قصف الجيش مستخدمًا المدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع بأحياء المسالمة وحي العرب وبيت المال وحي العمدة وسط أم درمان والأحياء الشرقية الجنوبية من المدينة.

وفي مدينة بحري شمال العاصمة تبادل الطرفان القصف المدفعي، وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط سلاح الإشارة التابع للجيش تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، وسط دوي مكثف للمضادات الأرضية.

وشهدت مدينة نيالا اشتباكات عنيفة بأحياء الوادي وكرري وتكساس وعدد من أحياء وسط المدينة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة بمحيط قيادة الجيش بالمدينة.

وغربًا شهدت مدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان في غرب البلاد هدوءًا نسبيًّا بعد اشتباكات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.