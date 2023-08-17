القبض على مرشح سابق لمنصب عمدة نيويورك وآخرين بسبب أزمة اللاجئين (فيديو)

ألقت شرطة نيويورك القبض على عدد من الأشخاص من بينهم المرشح السابق لمنصب عمدة نيويورك الجمهوري كورتيس سليوا مساء أمس الأربعاء، وذلك بتهمة عرقلة حركة السير وإغلاق الطريق أثناء احتجاجهم على إقامة مأوى جديد للاجئين في نيويورك.

وحذّرت الشرطة المحتجين عبر مكبرات الصوت في بادئ الأمر بأنه سيتم اعتقالهم إذا لم يتعاونوا ويبتعدوا عن الطريق.

وبلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى نيويورك خلال عام واحد نحو 100 ألف شخص ما زال 58 ألفًا منهم في الملاجئ.

ويواجه عمدة مدينة نيويورك إريك أدامز المنتمي للحزب الديمقراطي انتقادات بسبب بطء تعامله مع ملف توطين اللاجئين.

ويتهم عمدة نيويورك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفشل في التعامل مع أزمة اللاجئين، وهو الموقف الذي يتبناه الجمهوريون أيضًا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي زار أدامز مدينة إلباسو الجنوبية في ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك، وقال إن نيويورك “لم تعد تتحمل المزيد من اللاجئين”.

ويرسل حاكم ولاية تكساس الذي يتهم بايدن بالتساهل في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات والمدن الديمقراطية.