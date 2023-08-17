“بوتين يستهين بالحلف”.. الناتو يؤكد دعم أوكرانيا وكييف تعلن مكاسب ميدانية جديدة

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يستهين بالحلف وسندعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر”.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج اليوم الخميس، إن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية، وإنه لا يرى سببًا لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة.

وأوضح “لم نلحظ أي تغييرات في قوات (روسيا) النووية تدفعنا إلى تغيير قواتنا وطريقة ترتيبها. وحتى الآن لم نرصد ما يتطلب ذلك من جانبنا”.

وأكد ستولتنبرغ دعم الحلف لأوكرانيا قائلًا “على الأوكرانيين تحديد شروط السلام ودورنا هو دعمهم في تحقيق ذلك”.

ميدانيًّا، أعلن الجيش الأوكراني اليوم تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.

وقال الجيش إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا جنوب أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف أمس الأربعاء إنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبًا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف.

وقال المتحدث العسكري أندريه كوفاليوف في تصريحات بثّها التلفزيون الوطني “في اتجاه جنوبي أوروزخين حققت (القوات الأوكرانية) نجاحًا”.

وتعد أوروزخين أول قرية تعلن كييف استعادتها منذ 27 يوليو/ تموز، وهي مدة تشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي. وتقع القرية على بعد نحو 100 كيلومتر غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

كما قال كوفاليوف إن هناك قتالًا عنيفًا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت، المدينة التي احتلتها القوات الروسية في مايو/ أيار بعد صراع مميت استمر عدة أشهر.

وتابع “نفّذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا بمنطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك. تدور معارك عنيفة هناك”.

وأضاف “في اتجاه باخموت تواصل القوات الدفاعية (الأوكرانية) تنفيذ عمليات هجومية جنوبي باخموت”.

وقال جنرال أوكراني أمس الأربعاء، إن روسيا تشنّ هجومًا باتجاه كوبيانسك، وهي بلدة في منطقة خاركيف، لكن كوفاليوف قال إن أوكرانيا تتصدى لذلك الهجوم وكذلك للهجمات الروسية على شمالي باخموت وقرب بلدة ليمان.

وتسيطر روسيا حاليًّا على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، وفي يونيو/ حزيران، بدأت أوكرانيا هجومًا مضادًّا أتاح لها استعادة عدد من البلدات الصغيرة، لكنها تواجه قوات روسية متحصّنة خلف خطوط دفاعية صلبة معزّزة بمتاريس وخنادق وحقول ألغام.