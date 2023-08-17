تركيا تحذر روسيا بعد إطلاق نار استهدف سفينة شحن في البحر الأسود

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد، بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة التركية “تم تحذير محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعّد التوترات في البحر الأسود”.

وكانت السفينة “سوكرو أوكان” المملوكة لشركة تركية ترفع علم بالاو عندما أطلقت عليها البحرية الروسية طلقات تحذيرية، الأحد الماضي.

وبعد ذلك، صعد أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسمايل الأوكراني.

وجاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود عقب قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الشهر الماضي.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الوحيد بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب، وتقيم تركيا علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، لكن أردوغان تعرض لانتقادات محلية لالتزامه الصمت إزاء الاستهداف الروسي لسفينة الشحن.

وردت الرئاسة على الناقدين، الخميس، قائلة إن الرد على الحادث متروك من الناحية الفنية لبالاو.

وقالت الرئاسة “حتى لو كان مالك السفينة سوكرو أوكان تركيا، فإن السفينة لا ترفع العلم التركي”، مضيفة “في القانون الدولي، تعتبر دولة العلم أهم من اسم السفينة أو جنسية طاقمها”.

وبالاو هي أرخبيل في المحيط الهادي، وكثيرًا ما ترفع شركات شحن علمها للوصول بحريّة إلى الموانئ الدولية.