“جردوني من ملابسي”.. أمريكي مسلم يوثق تعرضه للإهانة في مطار بن غوريون الإسرائيلي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل تسجيلًا مصورًا لشاب مسلم، كشف عن تعرضه لمضايقات في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وقال الشاب إنه أخضع للتفتيش الإضافي، وأُجبر على التعري من قِبل السلطات الإسرائيلية ما تسبب في تأخيره عن طائرته.

وسجّل المواطن الأمريكي تعامل موظفة شركة الطيران معه بطريقة “غير لائقة”، وفقًا لكلامه، رغم محاولته توضيح ما حدث معه أثناء التفتيش.

وفي جداله مع الموظفة قال لها: “تحلي ببعض الاحترام”، لترد عليه وتقول إن هناك 300 شخص في انتظاره، ما دعاه للرد عليها: “قولي ذلك لإسرائيل.. لماذا اعتقلوني؟ هذا ليس خطئي.. هل تعلمين أنهم جردوني من ملابسي؟”.

وعند وصوله اعتذر الشاب للركاب، وقال: “أنا آسف، هذا ليس خطئي. احتجزوني في مكان أمني، وجعلوني أتعرى. فقط لأنني مسلم، هذه هي الحقيقة.. أنا أعتذر”.

وانهار الشاب بالبكاء فور جلوسه، وقال: “أريد أن تتم معاملتي كإنسان لمرة واحدة”.