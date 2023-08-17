اقتحام جنين.. الاحتلال يغتال قياديا في كتائب شهداء الأقصى ويفجر منزله (شاهد)

استُشهد أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وأصيبت إحدى موظفات وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم، استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عامًا) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.

كما أعلنت في بيان منفصل إصابة موظفة في وزارة الصحة (34 عامًا) تعمل في المهن الطبية المساندة، برصاصتين في البطن والصدر خلال اقتحام جنين صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مدينة جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

آثار الدمار

ونقلت عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، فجرت منزل الكستوني وهو داخله بالبلدة القديمة من جنين، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على جنين صباح اليوم.





جنين عاصمة المقاومة

وقد أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن دماء الشهداء التي تروي أرض جنين ستكون على الدوام “وقودًا لتصعيد الانتفاضة والثورة”.

وحيّا قاسم “المقاومة الباسلة في جنين التي تواصل تصديها لاقتحامات جيش العدو الصهيوني الإرهابي، وتشتبك معه بكل بطولة وفداء”.

وشدد على أن “جنين ستبقى عاصمة المقاومة وقلعة المجاهدين، ولن يكسرها كل إجرام العدو الصهيوني، بل سيزيدها عنفوانًا وثورة”.

تغطية صحفية: "آليات الاحتلال المقتحمة لجنين صباح اليوم". pic.twitter.com/I4MKkaL9ki — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 17, 2023

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية التي اعتبرت الكبرى منذ أكثر من 20 عاما، عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.