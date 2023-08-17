“رسالة إلى الوالي”.. استغاثة مرضى كلى في السودان مع تخوفات من نفاد الإمدادات الطبية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المرضى في مركز غسيل الكلى بمدينة دنقلا في الولاية الشمالية بالسودان، بعد تدهور الأوضاع الصحية في البلاد جراء الاقتتال المحتدم منذ منصف إبريل/ نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال أحد المرضى “أغسل منذ 8 سنوات، وكانت الأوضاع مستقرة، ولكن في هذه المرحلة الأوضاع صعبة جدًّا، حيث جاءت إلى المركز أعداد كبيرة من المرضى من الخرطوم والولايات الأخرى، وبعد أن كان العمل بالمركز وردية واحدة وصل إلى 4 ورديات يوميًّا”.

وأضاف “الإدارة تواجه مشكلة نقص المواد الطبية اللازمة للغسيل التي أصبحت غير متوفرة، وبعد أن كنا نقوم بالغسيل مرتين أسبوعيًّا أصبحنا الآن نغسل مرة واحدة، وهذا الوضع لا يتحمله بعض المرضى، خاصة الذين يحتاجون إلى 3 غسلات أسبوعيًّا، كان الله في عونهم”.

وناشد في ختام حديثه أهل الخير والمنظمات ووزارة الصحة والإدارة السعي الحثيث لتوفير المستلزمات المطلوبة الكافية لأعداد المرضى.

وقال مريض آخر “رسالتي للوالي أن يأتي إلى هنا ليشاهد ما يحصل لنا في هذا المركز، نحن نحمّل الوالي المسؤولية، المركز فيه نقص كبير، وبعد أن كنا نغسل 3 مرات الآن نغسل مرة واحدة”.

“أيدينا على قلوبنا”

وقالت مريضة من رواد المركز “نحن نعاني من نقص كبير في المستلزمات في هذا المركز، نحصل على الحقنة الواحدة من الهيبارين بـ9 آلاف جنيه، وما يزيد المعاناة أن كل الأطباء والممرضات في المركز يعملون بدون مرتبات، نحن نحتاج للدعم”.

وعن معاناة المرضى في ظل نقص الإمدادات الطبية قالت “الآن أصبحت مدة الجلسة 6 ساعات مرة واحدة في الأسبوع، ونحن لا نستطيع تحمّلها، بعد أن كانت مرتين أسبوعيًّا كل جلسة 4 ساعات”.

تخوّفات من نفاد الإمدادات

من جانبه، قال عمر إبراهيم المدير الطبي للمركز “هذا المركز قبل الأزمة كان مستمرًّا في تقديم خدماته الطبية بصورة منتظمة لكل المرضى المسجلين عليه، وبعد نشوب الأزمة ارتفع عدد المرضى القادمين من الخرطوم ومن الولايات الأخرى بنسبة 300%”.

وأضاف “لدينا 12 مركزا في ولاية دنقلا وهذا هو المركز الرئيسي، وأصبح توفير الإمدادات صعبًا بسبب ظروف الحرب”.

وأعرب مدير المركز عن خشيته من نفاد المستلزمات قائلًا “العمل يسير ونقدم الخدمة ولكن أيدينا على قلوبنا، لأن مريض الكلى لا يستطيع التحمل، كما أن هذه المواد غير متوفرة في الصيدليات حتى لو استطاع تحمل نفقة شرائها”.

وأضاف “آخر طلبية وصلت إلينا تكفينا لمدة 3 أسابيع، وقد وصلت منذ 10 أيام، ونخشى أن تنفد قبل وصول إمدادات أخرى”.