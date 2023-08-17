غليان وإضراب مفتوح.. قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن النقب والحركة الأسيرة تحذر (فيديو)

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن وحدات كبيرة من قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت قسم (3) في سجن النقب، اليوم الخميس، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه وسط حالة من التوتر الشديد.

وقالت الهيئة الفلسطينية الرسمية في بيان مشترك مع نادي الأسير، إن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في (قسم 26).

وكشف نادي الأسير، أن إدارة السجون، نفّذت عدة اقتحامات كبيرة لأقسام في سجن النقب منذ مطلع العام الجاري، وفرضت عقوبات جماعية على مئات الأسرى.





وكان أبرز تلك العقوبات، العزل الجماعي وفرض غرامات مالية بحقّ الأسرى، إضافة إلى عملية العزل الإنفرادي، ونقل مجموعة من الأسرى بشكل تعسفي إلى سجون أخرى.

وحمّل نادي الأسير وهيئة الأسرى، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن النقب، خاصة أن هذه الهجمة تأتي بعد أيام من زيارة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وتشكّل عمليات الاقتحام، إحدى السياسات الثّابتة، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال. ومنذ عام 2019 صعّدت إدارة السّجون من مستوى التّنكيل بحق الأسرى خلال عمليات الاقتحام.

وسجّلت خلال عامي 2019 و2020 اقتحامات عدّة كانت الأعنف منذ سنوات، وارتفعت وتيرتها مجددًا بعد عملية (نفق الحرية) عام 2021، ولم تتوقف حتّى اليوم.

مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين: نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه، لأنه المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون فقط بل ستمتد إلى خارجها تأكل الأخضر واليابس؛ فقضية الأسرى مقدسة لدى أبناء شعبنا. — إعلام الأسرى (@AsraMediia) August 17, 2023

إضراب مفتوح

وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن أسرى تعرضوا لهجوم من قوات القمع الإسرائيلية اليوم، أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، فيما أعلنت الحركة الأسيرة عن إغلاق أقسام الأسرى في السجون كافة ردًا على الاعتداء.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، تدرس الحركة الأسيرة سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال بعد عمليات الاقتحام المتواصلة من وحدات القمع الخاصة في سجن النقب.





وقال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، إن ما يحدث من قمع وحشي واعتداء وانتهاك لحقوق الأسرى في سجن النقب وخاصة قسم “3” ترجمة فعلية لزيارة بن غفير للسجن قبل أيام، والذي أوعز بتضييق الخناق على الأسرى واقتحام غرفهم وأقسامهم.

وحمّل المتحدث، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير أسرى قسم 3 بسجن النقب بعد اقتحام غرفهم بأعداد مهولة من قوات القمع الخاصة، ودعا إلى العمل على وقف “هذا الاعتداء الهمجي وإنقاذ الأسرى من مخالب السجان التي تفتك بهم دون رادع”.

من جانبه حذر مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال من التمادي في عدوانه، وقال “إن المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون فقط بل ستمتد إلى خارجها تأكل الأخضر واليابس، فقضية الأسرى مقدسة لدى أبناء شعبنا”.

تحذير من مواجهات

بدورها، حذرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة من أن الأسرى لن يرضخوا للاحتلال وأنهم ما زالوا على خط المواجهة الأول معه.

وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في غزة اليوم الخميس، أن رسالتها لشعبها أن “الأسرى سيلقنون هذا العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه”.

وأشارت إلى أن “الأسرى في كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في خندق واحد وعلى قلب رجل واحد في مواجهة العدوان، وسيسقطون أوهام المحتل أمام وحدتهم مرة أخرى”.

لجنة طوارئ الحركة الأسيرة: لن نرضخ للاحتلال وما زلنا على خط المواجهة الأول أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن الأسرى لن يرضخوا للاحتلال وأنهم ما زالوا على خط المواجهة الأول معه. تفاصيل أكثر : https://t.co/pX01Sn7Oja — إعلام الأسرى (@AsraMediia) August 17, 2023

في السياق، قال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن “هجمة ما يسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية على أسرانا الأبطال خاصة في سجن النقب جريمة إرهابية خطيرة”.

وقال إن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الأسرى الصلبة بل ستزيدهم هذه الجرائم قوة ووحدة وعنفوانًا، وحمّل الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإرهاب بحق الأسرى.