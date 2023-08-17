لوكاشينكو: بيلاروسيا ستستخدم أسلحة نووية في حال تعرضها لأي عدوان

أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، أن بلاده ستستخدم أسلحة نووية تكتيكية في حال تعرضها لأي عدوان.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع ديانا بانتشينكو الصحفية الأوكرانية الموالية لروسيا نشرت الخميس: “يمكن أن يكون هناك تهديد واحد فقط -عدوان واحد فحسب على بلدنا- إن بدأ العدوان على بلدنا من بولندا أو ليتوانيا أو لاتفيا، فسنرد على الفور بكل ما نملك”.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحاول دفع بلاده للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو الحليف المقرب لبوتين “أنْ تشرك روسيا البيضاء… ما الذي سيسفر عنه ذلك؟ لا شيء”.

وموجهًا خطابه إلى كييف: “إن لم تعبروا حدودنا أيها الأوكرانيون، فلن نشارك في هذه الحرب أبدًا. (لن نشارك) في هذه الحرب الساخنة، لكننا سنساعد روسيا دومًا، إنهم حلفاؤنا”.

وأضاف لوكاشينكو أنه يعتقد أن روسيا قد حققت بالفعل أهدافها مما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وقال إنه يجب على الجانبين الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن يكونا على استعداد لمناقشة القضايا جميعها بما في ذلك مستقبل شبه جزيرة القرم والأراضي الأخرى التي ضمتها موسكو.