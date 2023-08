دعت الولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا بجنوب دارفور والمناطق المأهولة الأخرى.

وأعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان نشرته أمس الخميس، عن “قلقها بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وأسفر عن خسائر في صفوف المدنيين”.

وأضاف البيان “يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة”، مؤكدا ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.

وشهدت مدينة نيالا في الفترة الأخير اشتباكات عنيفة وضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ونزوح كثير من سكان الأحياء، حسبما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

We condemn reports of indiscriminate shelling in Nyala and other populated areas by both RSF and SAF. As @USAmbUN said, the parties must “end the bloodshed and end the suffering of the Sudanese people.”https://t.co/iAsZIlkdza

— U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) August 17, 2023