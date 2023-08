دعت القنصيلة البريطانية في القدس، إسرائيل إلى الحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وذلك تعليقًا على هدم الاحتلال مدرسة في الضفة الغربية.

وقالت القنصلية في حسابها في تويتر، أمس الخميس “جميع الأطفال لديهم الحق في التعليم، المملكة المتحدة تدعو حكومة إسرائيل إلى الحفاظ على هذا الحق للأطفال الفلسطينيين”.

منشور القنصلية جاء مرافقًا لآخر أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أعلنت فيه هدم المدرسة صباح الخميس.

وقالت اليونيسف عبر حسابها على تويتر “اليوم تم هدم مدرسة في منطقة عين سامية في الضفة الغربية، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد”.

وأضافت أنه “في الأشهر الـ12 الماضية، تم هدم 3 مدارس، مما أثّر في 78 طالبًا”، وختمت اليونيسف منشورها بالقول “لا تزال حوالي 58 مدرسة مهددة بالهدم”.

All children have a right to education. The UK 🇬🇧 calls on the government of #Israel to uphold this right for Palestinian children. https://t.co/Nm8EKcNZJH

— UKinJerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) August 17, 2023