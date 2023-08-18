دعت القنصيلة البريطانية في القدس، إسرائيل إلى الحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وذلك تعليقًا على هدم الاحتلال مدرسة في الضفة الغربية.

وقالت القنصلية في حسابها في تويتر، أمس الخميس “جميع الأطفال لديهم الحق في التعليم، المملكة المتحدة تدعو حكومة إسرائيل إلى الحفاظ على هذا الحق للأطفال الفلسطينيين”.

منشور القنصلية جاء مرافقًا لآخر أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أعلنت فيه هدم المدرسة صباح الخميس.

وقالت اليونيسف عبر حسابها على تويتر “اليوم تم هدم مدرسة في منطقة عين سامية في الضفة الغربية، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد”.

وأضافت أنه “في الأشهر الـ12 الماضية، تم هدم 3 مدارس، مما أثّر في 78 طالبًا”، وختمت اليونيسف منشورها بالقول “لا تزال حوالي 58 مدرسة مهددة بالهدم”.

All children have a right to education. The UK 🇬🇧 calls on the government of #Israel to uphold this right for Palestinian children. https://t.co/Nm8EKcNZJH — UKinJerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) August 17, 2023

وهدم الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الخميس، مدرسة فلسطينية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بذريعة بنائها في المنطقة “ج” دون ترخيص.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، إن السلطات الإسرائيلية “دمّرت مدرسة عين سامية في مديرية تربية رام الله والبيرة والتي تقدم خدمات تعليمية لعدد من الطلبة في التجمع البدوي”.

وأَضافت “هذه العملية الاستفزازية تُظهر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم”.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية “اقتحمت تجمع عين سامية، وشرعت في تفكيك المدرسة المبنية من الصفيح، التي أقيمت قبل بدء العام الدراسي 2022 بدعم أوروبي”.

ووفق مراكز حقوقية “تخدم المدرسة طلاب تجمع عين سامية البدوي وعددهم نحو 300 فرد، وتقع في المناطق المصنفة “ج” (تُمثّل 61% من الضفة)”، التي تخضع لسيطرة إسرائيل أمنية وإدارية، وتمنع البناء فيها.

وتمنع السلطات الإسرائيلية، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج”، دون تراخيص من قبلها، ويعدّ الحصول على تلك التراخيص من شبه المستحيل، وفق قول فلسطينيين وتقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة 3 مناطق هي: “أ” وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.