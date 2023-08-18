المكسيك تضبط 129 مصريا قبل تهريبهم إلى الولايات المتحدة

ضبطت السلطات المكسيكية نحو 129 مصريا و8 من موريتانيا قبل تهريبهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر المناطق الحدودية، في شاحنة نقل غير مخصصة لنقل البشر.

وقالت السلطات المكسيكية في بيان صحفي، إن دائرة الهجرة وبالتنسيق مع عناصر من القوات المسلحة، ضبطت نحو 137 شخصا من القارة الأفريقية.

وجاء في البيان أنه “في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تلقى وكلاء الهجرة الفيدراليون مكالمة هاتفية تبلغ عن موقع حافلة ركاب على الطريق السريع القديم Las Choapas-Nanchital”.

وأوضح البيان أنه “لدى الوصول إلى المكان، عثر على 137 أجنبيا في حافلة (129 من مصر و8 من موريتانيا)، لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم المنتظمة في الأراضي المكسيكية”.

وكان الموقوفون الذين بينهم قاصرين، يرتدون سوارا باسمهم، وهي شارة مميزة تستخدمها جماعات الاتجار بالبشر.

ونقل جميع المضبوطين البالغين إلى محطة “أكايوكان” للهجرة لمواصلة عملية إدارة الهجرة الخاصة بهم حيث تم تزويدهم بالرعاية الطبية.