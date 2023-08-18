لبنان.. “أونروا” تعلق خدماتها بمخيم عين الحلوة رفضا لتواجد مسلحين بمنشآتها

قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الجمعة، تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها.

وقالت الوكالة في بيان إنها قررت “تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها بالمخيم بما فيها المدارس”.

وأضافت أنها “لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها”.

وشددت على أنه “من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها”.

وجددت “أونروا” دعوتها الجهات المسلحة إلى “الإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق”.

وكانت “أونروا” أعلنت الخميس، تلقيها تقارير “مقلقة” بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآت لها في مخيم “عين الحلوة” جنوب لبنان، مطالبة بإخلائها فورا.

تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة يثير الغضب عبر المنصات اللبنانية وانتقادات لانفلات السلاح#الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/1mPwJOPyAf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2023

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي اندلعت اشتباكات بمخيم عين الحلوة استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة “فتح”، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تشرف على تنفيذه لجنة “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”.

وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش نحو 400 ألف لاجئ في 12 مخيما للفلسطينيين في لبنان يعود تاريخها إلى حرب عام 1948.

وتأسست الأونروا عام 1949 وتقدم خدمات عامة تشمل المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.