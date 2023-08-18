هرّبوا جثمانه خشية منع الاحتلال تشييعه.. أهالي شهيد فلسطيني يدفنونه خلسة (فيديو)

تمكن أهالي الشهيد المقدسي حمزة أبو سنينة (30 عاما) من تشييع جثمانه عقب تهريبه من مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي، خشية احتجازه من قبل الاحتلال ومنع تشييعه.

وشيّع العشرات من المقدسيين، فجر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد أبو سنينة الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث المسجد الأقصى قبل نحو عامين.

وقال أحمد شقيق الشهيد حمزة “أخذنا جثمانه من مستشفى عين كارم سرقة لأنهم كانوا يريدون منعنا وأردنا دفنه الآن لأنهم لم يمنحونا الوقت الكافي”.

وأضاف “احنا هيك أهل القدس، ما بناخد الشهيد وبنصلي عليه زي العالم يمنعوننا من كل شيء”، وأكمل متحدثا عن شقيقه “رفع راسنا، الحمد لله فدا الأقصى، وكلنا بننزل شهداء عشان الأقصى”.

وأصيب أبو سنينة في مايو 2021 ليلة 26 رمضان بعيار ناري معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود الاحتلال الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح، مما تسبب في كسور متعددة في جمجمته، كما فقد عينه اليسرى.

واعتقلته قوات الاحتلال بعد إصابته بأيام وهو سرير العلاج في مستشفى “هداسا عين كارم” رغم وضعه الصحي الصعب، ثم أفرجت عنه في وقت لاحق.

وعانى أبو سنينة من آثار الإصابة على مدار الأشهر الماضية، وتدهور وضعه الصحي قبل أسابيع، إلى أن ارتقى شهيدًا الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد حيث كان يرقد الشهيد، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، دُفن في مقبرة باب الأسباط.

وكان الشهيد أبو سنينة قد تحدث في مقابلة مصورة سابقة، وقال “بنتي بتسألني متى بدك تركب عين يا بابا، قلت لها راحت للجنة سبقتني، وأنا لهلا ما عندي تركيب عين”.

تشييع جثمان شهيد القدس حمزة أبو سنينة إلى مثواه الأخير pic.twitter.com/kGvU5ttiVb — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 17, 2023

"رفع رأسنا" .. شقيق الشهيد المقدسي حمزة أبو سنينة "أحمد" يتحدث للقسطل من أمام مستشفى المقاصد عقب تهريبهم جثمان شقيقه من مستشفى "هداسا عين كارم" لمنع الاحتلال من احتجازها لمواراتها الثرى pic.twitter.com/RtTlbHn6VH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 17, 2023