هاجمت امرأة المتطرف سلوان موميكا بمطفأة حريق لإيقاف حرقه نسخة من المصحف الشريف، خلال احتجاج لموميكا أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم أمس الجمعة.

ورصدت كاميرا أحد الأشخاص المرأة وهي تقترب من موميكا سريعًا، موجهة مطفأة الحريق تجاهه، إلا أن قوات الشرطة اعتقلتها على الفور.

ولم يتعرض موميكا للأذى جراء الحادث، لكنه في البداية فر من موقعه مسرعًا، قبل عودته إلى مكانه والاستمرار في حرقه للمصحف.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المرأة بذريعة “إزعاج النظام العام” و”العنف ضد أحد أفراد الشرطة”.

امرأة تحاول منع المتطرف سلوان موميكا من حرق نسخة من المصحف الشريف في #السويد بمطفأة حريق pic.twitter.com/THxjU2kaOq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2023

وسمحت السلطات السويدية مجددًا للمواطن العراقي المقيم على أراضيها سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.

وحرق موميكا نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم صباح الجمعة، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي.

وغادر موميكا المكان بسيارة مصفحة للشرطة عقب انتهاء الاعتداء على القرآن الكريم، ورافقته سيارات ونحو 100 فرد من الشرطة.

وسبق لموميكا أن نفذ اعتداءات مشابهة على القرآن خلال العام الجاري، وتكررت مثل هذه الحوادث أخيرًا في السويد والدنمارك من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارًا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، بوصفها انتهاكًا للقانون الدولي.

وعلّق ناشطون على الواقعة، وأعربوا عن تضامنهم مع المرأة، ووصفها بعضهم بالشجاعة.