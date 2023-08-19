معين الضميدي: توقعات بخسائر كبيرة في الممتلكات الليلة بسبب دعوات المستوطنين للهجوم على حوارة

قال رئيس بلدة حوارة معين الضميدي، إنهم يتوقعون ليلة ساخنة وشديدة الخطورة على البلدة بعد العملية التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وأوضح في حوار مع الجزيرة مباشر، السبت، أن جيش الاحتلال يقوم بعزل القرى والمناطق التي يهاجمها المستوطنون المتطرفون.

وأكد “سنرد على أي هجوم للمستوطنين المتطرفين بما لدينا من إمكانيات”، متوقعًا أن تكون هناك “خسائر كبيرة في الممتلكات الليلة بسبب دعوات المستوطنين للهجوم على حوارة”.

وأشار إلى أن البلدة تحت حصار وإغلاق كامل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد أفادت بمقتل مستوطنَين جراء إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس بشمالي الضفة الغربية المحتلة، عصر السبت.





وذكرت سلطات الاحتلال أن مُنفذ العملية أطلق النار على شخصين (30 و60 عامًا) أثناء وجودهما في مغسلة سيارات، ولاذ بالفرار، ولا تزال قوات الأمن تطارده.

من جهته، دعا نائب رئيس بلدة حوارة كمال جبر جميع أهالي المنطقة إلى الوقوف صفًّا واحدًا لصد أي هجوم للمستوطنين المتطرفين.

ورجَّح في حديث مع الجزيرة مباشر، السبت، حدوث رد فعل من جانب المتطرفين الإسرائيليين بعد العملية، مطالبًا الأهالي بالحذر.

ومنذ شهور، تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.