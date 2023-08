بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان اليوم السبت، اعتبرتها بمثابة “تحذير صارم” عقب الزيارة قصيرة من وليام لاي نائب رئيسة الجزيرة للولايات المتحدة.

وكان لاي الذي يعد المرشح الأوفر حظًّا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل والمعارض الشديد لمطلب بيجين بضم الجزيرة، قد عاد أمس من رحلة إلى باراغوي تضمنت محطتين في نيويورك وسان فرانسيسكو.

ويبدي لاي تأييده لاستقلال تايوان بشكل أكثر صراحة من الرئيسة التايوانية، علمًا بأن بيجين تتبنى موقفًا معاديًا للأخيرة؛ لأنها ترفض قبول فكرة أن تايوان تابعة للصين.

Enjoyed my conversations with @BoardChairAIT and our friends in #SanFrancisco. This stopover was short, but nonetheless meaningful. I hope to see you all in Taiwan soon! pic.twitter.com/HhnNV4PEBO

— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) August 17, 2023