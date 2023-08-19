مصطفى إبراهيم: هذا الطرف الثالث همّه الأساسي عودته إلى حكم البلاد ولو على جثث المواطنين

قال مصطفى محمد إبراهيم مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن ما يدور الآن في الخرطوم دليل على أن هنالك طرفا ثالثا لا يرغب في إجراء أي عمليات سلام في السودان، وهو “طرف همه الأساسي عودته لحكم البلاد مرة أخرى ولو على جثث المواطنين”.

وأضاف إبراهيم لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “إذا اختفى الطرف الثالث من المشهد، فأنا متأكد من أن الجيش السوداني سيعيد التفكير في قراره بشأن هذه الحرب”.

واعتبر أن “قرار الجيش مختطف لدى الطرف الثالث، وهو معلوم لكافة الناس، حزب المؤتمر الوطني وجزء من الإسلاميين”.

“مبادرة مالك عقار منحازة للجيش”

وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع، رفض الدعم السريع لمبادرة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

وقال إنها “ليست بمبادرة، لأنه يجب أن لا تكون المبادرة منحازة لطرف، بينما ينحاز مالك عقار للجيش السوداني، ويتهم قوات الدعم السريع بأنها قاتلة وناهبة ومغتصبة لبيوت الناس”.

كما أكد أن الدعم السريع يرحب بتدخل أي قوى مدنية تسعى لوقف نزيف الحرب، معتبرًا أنها قوى ستمثل مصلحة الشعب السوداني، “لكن إذا كان هنالك أشخاص لا يريدون مصلحة الشعب فلن نقبل منهم مبادرات مثل مبادرة مالك عقار”.

وطرح مالك عقار خريطة طريق لحل الأزمة في السودان تبدأ بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين قوات الجيش والدعم السريع، وتضم حوارًا بين القوى السياسية لتأسيس مرحلة انتقالية وانتخابات.

وأوضح عقار أن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات إلى أنحاء السودان كافة، والتواصل مع الأطراف جميعها. وقال إن “الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة”، مشددًا على ضرورة إنهاء أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة.