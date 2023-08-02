زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قونية التركية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، ولاية قونية وسط تركيا، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وفي بيان لها، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” أن الزلزال وقع الساعة 18:06 بالتوقيت المحلي، ومركزه منطقة “سلجوقلو” التابعة لقونية.

وأوضحت أن الزلزال حدث على عمق 7.24 كيلومترات.

ولم يصدر بيان فوري عن الجهات المسؤولة بشأن وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.

#DEPREM: Konya ili Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/MBu4VhDS6p — AFAD (@AFADBaskanlik) August 1, 2023

والثلاثاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة قوزان في ولاية أضنة جنوبي تركيا على عمق 11.27 كيلومترًا.

وكانت أضنة إحدى المدن العشر المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.





وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلَّفت دمارًا ماديًّا ضخمًا في 11 ولاية تركية.