شرطة واشنطن: تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ
2/8/2023-|آخر تحديث: 2/8/202310:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
- شرطة واشنطن: تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
- وسائل إعلام أمريكية: إخلاء مبنى مكاتب مجلس الشيوخ في ظل تقارير عن إطلاق نار بالمبنى
- شرطة الكونغرس الأمريكي: وجود تهديد أمني داخل المبنى
- شرطة العاصمة واشنطن: على جميع من في المبنى الاحتماء
- شرطة الكونغرس: تقارير عن وجود شخص مسلح داخل مبنى مجلس الشيوخ ولا تقارير مؤكدة حتى الآن عن حدوث إطلاق نار
- إن بي سي: شرطة الكونغرس أغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ في عطلة صيفية وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ خارج مكاتبهم
- فوكس نيوز: مقتحم مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي على الأرجح شخص يعاني من خلل عقلي
- وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في شرطة العاصمة: التحذير الأمني جاء بناء على اتصال كاذب بوجود مسلح داخل المبنى
🔴 عاجل | شرطة #الكونغرس:
• تقارير عن وجود شخص مسلح داخل مبنى #مجلس_الشيوخ ولا تقارير مؤكدة حتى الآن عن حدوث إطلاق نار
• نجري عمليات تمشيط أمني في ظل تقارير أمنية عن وجود تهديدات داخل مبنى لمجلس الشيوخ pic.twitter.com/1gtJUkITmr
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر