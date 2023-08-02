سياسة|أمريكا

شرطة واشنطن: تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ

2/8/2023-|آخر تحديث: 2/8/202310:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
  • شرطة واشنطن: تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
  • وسائل إعلام أمريكية: إخلاء مبنى مكاتب مجلس الشيوخ في ظل تقارير عن إطلاق نار بالمبنى
  • شرطة الكونغرس الأمريكي: وجود تهديد أمني داخل المبنى
  • شرطة العاصمة واشنطن: على جميع من في المبنى الاحتماء
  • شرطة الكونغرس: تقارير عن وجود شخص مسلح داخل مبنى مجلس الشيوخ ولا تقارير مؤكدة حتى الآن عن حدوث إطلاق نار
  • إن بي سي: شرطة الكونغرس أغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ في عطلة صيفية وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ خارج مكاتبهم
  • فوكس نيوز: مقتحم مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي على الأرجح شخص يعاني من خلل عقلي
  • وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في شرطة العاصمة: التحذير الأمني جاء بناء على اتصال كاذب بوجود مسلح داخل المبنى

المصدر : الجزيرة مباشر