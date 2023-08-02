شرطة واشنطن: تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ

🔴 عاجل | شرطة #الكونغرس:

• تقارير عن وجود شخص مسلح داخل مبنى #مجلس_الشيوخ ولا تقارير مؤكدة حتى الآن عن حدوث إطلاق نار

• نجري عمليات تمشيط أمني في ظل تقارير أمنية عن وجود تهديدات داخل مبنى لمجلس الشيوخ pic.twitter.com/1gtJUkITmr

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2023