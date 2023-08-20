حضر العشرات من التلاميذ والتلميذات في افتتاح العام الدراسي الجديد بمدرسة “التحدي 5” في قرية جب الذيب شرق بيت لحم، بالضفة الغربية، بعد هدم الاحتلال لها ومنع إعادة بنائها.

و”مدارس التحدي”، هي الوصف الذي تستخدمه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فيما يتعلق بالمدارس التي تواصل تقديم الخدمة التعليمية للأطفال في المناطق المهمشة رغم تلقيها إخطارات بالهدم أو هدمها فعليًا من قبل الاحتلال.

وقالت مديرة المدرسة شيرين ذويب للجزيرة مباشر إن الوضع صعب على الجميع، مضيفة أنها كانت تتوقع وجود تجهيزات لبدء العام الدراسي، ليتلقى الطلاب تعليمهم.

واتفقت إحدى الأمهات مع ما ذكرته مديرة المدرسة بشأن عدم تجهيز مكان مناسب للتلاميذ، منتقدة تجاهل وزارة التعليم ومسؤوليها عن هذا الوضع.

وتعرضت المدرسة للهدم قبل أشهر عدة بذريعة “البناء بدون ترخيص”، وتقع المنطقة التي توجد فيها المدرسة ضمن المنطقة “ج” وفق الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، أي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة، باستثناء بعض المجالات المدنية.

وتشمل هذه المنطقة المستوطنات جميعها والمناطق غير المكتظة بالسكان، وتشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قبل أيام أن الاحتلال هدم 3 مدارس خلال “الأشهر الـ12 الماضية”، مضيفة: “لا تزال حوالي 58 مدرسة مهددة بالهدم”.