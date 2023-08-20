شوهدت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المنطقة التي نشب فيها القتال منذ الصباح

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات عنيفة -ما زالت مستمرة حتى ظهر اليوم الأحد- بمحيط منطقتين عسكريتين في وسط الخرطوم، حيث قال الجيش السوداني إنه يصد هجومًا من قبل قوات الدعم السريع.

وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المنطقة التي نشب فيها القتال منذ صباح اليوم، حيث تشتد المعارك في منطقتين استراتيجيتين، هما (سلاح المدرعات وسلاح الذخيرة)، إذ يصد الجيش هجومًا لقوات الدعم السريع.





ويقول الجيش إنه يتقدم ويصد هذا الهجوم وسط الاشتباكات العنيفة التي طالت العديد من الأحياء التي تقع قرب المنطقة، في حين سجّل مقتل عدد من المدنيين سقطوا وسط القتال.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن عمليات كرّ وفرّ جرت بين الفريقين المتحاربين بأحياء في الخرطوم استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمدرعات من قبل الطرفين.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع “فيديو” تقول إنه يظهر “كواليس المعركة التي يخوضها جنودها ضد الجيش السوداني في معسكر المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم”، في حين لم يصدر بيان حتى الآن من قيادة الجيش حول سير المعارك.

وفي أم درمان دارت اشتباكات في أحياء من وسط المدينة وخاصة حول سلاح المهندسين المهم، وقرب مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأحياء (بيت المال والعمدة والمهندسين)، كما شوهدت أعمدة وهي تتصاعد في سماء المنطقة.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في مناطق من مدينة الخرطوم بحري، حيث جرت مواجهات أيضًا، ما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه والكهرباء.

يأتي ذلك وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، وازدياد معاناة المدنيين وسط القتال مع سقوط ضحايا، إضافة إلى نقص الأغذية وانعدام الأمن وأزمات نقص الدواء.

ويتبادل الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال في منتصف إبريل/نيسان الماضي، وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية.

وخلّف القتال المستمر الذي دخل شهره الخامس، أكثر من 3 آلاف و900 قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، وفقًا لوزارة الصحة والأمم المتحدة.