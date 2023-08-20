عشية النطق بالحكم.. بريطانيا تترقب عقوبة سفاحة الأطفال

يترقب البريطانيون النطق بالحكم يوم الاثنين على أخطر سفاحة اطفال في تاريخ البلاد.

لوسي ليتبي التي قتلت 7 أطفال حديثي الولادة وشرعت في قتل 6 آخرين كانت المحكمة قد قضت بإدانتها قبل يومين دون تحديد نوع العقوبة ومدتها وهو القرار الذي يتم البت فيه في جلسة غدا الاثنين.

وأعادت جرائم لوسي إلى الأذهان ذكريات بريطانية مؤلمة عن ملاك الموت وهي أشهر ممرضة قاتلة أطفال في التاريخ البريطاني الحديث حتى ظهور لوسي.





وكانت بيفرلي أليت التي أطلق عليها عام 1991 ملاك الموت قد سممت طفلاً على مدار 59 يوما خلال وجوده بالمستشفى للعلاج تحت رعايتها.

في واقعة ملاك الموت القديمة تكتمت إدارة المستشفى على الواقعة 3 سنوات وفي واقعة السفاحة الحالية تشير التحقيقات أيضا إلى أن مستشفى كونتيسة تشيستر الذي عملت به لوسي ليتبي تجاهلت تحذيرات الأطباء بشأنها لنحو عام بسبب كثرة وفيات الأطفال في الجناح الذي كانت تعمل فيه، بل وأجبرت كذلك طاقم الأطباء الذين شككوا في لوسي على الاعتذار لها.

لم يعرف بعد السبب الذي دفع لوسي لارتكاب تلك الجرائم المتسلسة لكن التحقيقات مستمرة بشان تاريخها النفسي ودوافعها لاستهداف أطفال أبرياء.