يُمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 إلى القوات المسلحة الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن هولندا والدنمارك ستسلّمان عددًا من طائرات إف-16 المقاتلة إلى أوكرانيا، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وجاء إعلان روته في أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهولندا اليوم الأحد.

ويُمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

وعن عدد الطائرات التي ستقدمها هولندا إلى أوكرانيا، قال روته إنه لا يمكنه تحديد عدد الطائرات التي ستقدَّم إلى كييف.

وتمتلك هولندا حاليًّا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل، والتي سيجري التخلص منها تدريجيًّا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان، اليوم الأحد، أن الدنمارك وهولندا ستسلّمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة “نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها”.

وتابعت قائلة “تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16، واختبارهم وتدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة”.