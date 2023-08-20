أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

وقالت المديرية في بيان صدر عنها، مساء السبت، إن القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وبلدية حوارة ومؤسسات البلدة.

والسبت، قُتل إسرائيليان جراء إصابتهما بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.

وكان رئيس بلدة حوارة معين الضميدي قد قال للجزيرة مباشر إنهم يتوقعون ليلة ساخنة وشديدة الخطورة على البلدة بعد عملية إطلاق النار.

وأوضح أن جيش الاحتلال يقوم بعزل القرى والمناطق التي يهاجمها المستوطنون المتطرفون.

وأظهرت صور وتسجيلات تحققت منها الجزيرة مباشر تجمعات لمستوطنين إسرائيليين على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة جنوبي نابلس.

مداهمات في بيتا

وبدعوى البحث عن مُنفذ عملية إطلاق النار، دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مسجدًا ومحلًا تجاريًّا في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بير قوزا ومحلًا تجاريًّا للبحث في سجل كاميرات المراقبة، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض إغلاقًا على مداخل بلدات عوريف وبيتا وعينابوس وجماعين، وتمنع وصول المواطنين إلى بلدة حوارة.