ألقت السلطات المصرية، فجر السبت، القبض على الصحفي كريم أسعد، أحد أعضاء فريق تحرير منصة “متصدقش”، من منزله بمدينة الشروق شرق القاهرة، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.

وأفاد موقع “مدى مصر” الإخباري نقلًا عن زوجة الصحفي بأن أجهزة الأمن دهمت منزل أسعد، واعتدت عليه وزوجته بالضرب والسب، وهددتهما بابنهما.

وأسعد أحد الصحفيين الذين يعملون في منصة “متصدقش” التي أولت اهتمامًا بتغطية الطائرة المحتجزة في زامبيا، التي قدمت من مصر وتحمل ملايين الدولارات بالإضافة إلى سبائك من المعادن.

بدورها، نشرت منصة “متصدقش” بيانًا قالت فيه إن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض لاختراق أمني.

وأكدت أنه جرى مسح موضوعين من على صفحة فيسبوك بعد تغطية لحادث الطائرة .

وأضافت “يتعرض فريقنا من الصحفيين لهجوم أمني مواز للاختراق الإلكتروني”، وحمّلت السلطات الأمنية في مصر مسؤولية سلامة الفريق.

وكانت سلطات زامبيا قد احتجزت الطائرة في مطار لوساكا يوم الاثنين الماضي 14 أغسطس/آب، وتحفظت على حمولتها التي تضمنت حقائب بها نحو 6 ملايين دولار نقدًا، وصناديق تحوي مسدسات وذخيرة ومئات السبائك المعدنية المطلية بالذهب وأجهزة قياس الذهب.

واحتجزت سلطات زامبيا على ذمة التحقيقات 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، منهم 6 مصريين، ومواطن من كل من زامبيا وهولندا وإسبانيا ولاتفيا.

بيان من فريق منصة "متصدقش" لتدقيق المعلومات

في الواحدة من صباح اليوم السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير "متصدقش" للاعتقال بعد ان اقتحمت منزله قوة قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية، ضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة… pic.twitter.com/fErDqFlDEI

— متصدقش (@matsda2sh) August 19, 2023