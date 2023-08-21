ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أن منّفذ العملية لم يطلق النار على الطفلة ولم تُصب بأذى

أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مقتل مستوطِنة وأصاب مستوطنا آخر بجروح خطرة جراء إطلاق نار باتجاه سيارتهم قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بإصابة رجل وامرأة في الأربعينيات من العمر أحدهما في حالة حالة حرجة للغاية والآخر في حالة خطرة، قبل أن تعلن عن مقتل المستوطنة.

ونقلت عن رئيس مجلس “كريات أربع” الياهو ليبمان، أن طفلة (6 سنوات) كانت أيضًا داخل السيارة، وذكرت قناة “كان” الرسمية أن الطفلة لم تُصب بأذى، في إشارة إلى أن المنّفذ لم يطلق النار عليها.

הפיגוע בדרום הר חברון: ילדה בת 6 הייתה במכונית שלעברה ירו המחבלים, היא לא נפגעה | כל הפרטים >>> https://t.co/3gx2igl7nt@ItayBlumental pic.twitter.com/M5UlRj0Qmt — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2023

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن قوات معززة من جيش الاحتلال هرعت إلى المكان للوقوف على ما حدث ومطاردة منفذي العملية وأنها طوّقت منطقة جنوبي الخليل، وتم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلسل أحداث العملية.

ونقلت عن طاقم الإسعاف “نُقل الرجل المصاب بجروح حرجة للغاية إلى العناية المركزة في مستشفى سوروكا بينما بقيت المرأة تتلقى العلاج في المكان لأنها في حالة حرجة وفقدان الوعي”، قبل إعلان وفاتها متأثرة بإصابتها. وبثت قناة “كان” مشاهد للسيارة التي قالت إنها استُهدفت بأكثر من 20 رصاصة.

לפחות 20 פגיעות ירי מנשק אוטומטי: תיעוד הרכב שלעברו ירו המחבלים בדרום הר חברון@Itsik_zuarets | @ItayBlumental

(צילום: עופר אוחנה) pic.twitter.com/Re0IRLc4wH — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2023

“المقاومة تضرب من جديد”

من ناحيتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية الخليل “تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدساتنا وضد المشاريع الصهيونية”.

وقالت في بيان لها في أعقاب عملية اليوم “إن المقاومة الباسلة تضرب من جديد بكل قوة في مدينة الخليل، هذه المرة بعد ساعات قليلة من عملية حوارة (أسفرت عن مقتل مستوطنين فيما يجرى مطاردة المنفّذ)”، مؤكدة أن المقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان رغم حالة الاستنفار الأمنية التي يفرضها الاحتلال.

وأشارت الحركة إلى أننا أمام انتفاضة وثورة كبيرة يخوضها الشعب الفلسطيني دفاعًا عن القدس والأقصى، مبينة أن المقاومة والثورة هي في حالة تمدد وتصلب وفي وضع لا يستطيع أحد إيقافها. وشددت على أن “هذا الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا”.

وفي بيان مشابه، باركت حركة الجهاد الإسلامي، عملية إطلاق النار “البطولية” في الخليل، وقالت إنها جاءت في ذكرى إحراق المسجد الأقصى لتبعث برسالة تحذير بأن القادم أشد وأقسى.