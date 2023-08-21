الجيش السوداني يقول إن قوات الدعم السريع نفذت قصفا على منطقتي السلمة بالخرطوم وكرري بأم درمان مما تسبب في مقتل 8 بينهم إمرأتان.

قال الجيش السوداني في بيان إن 8 أشخاص، بينهم امرأتان، قتلوا وأصيب عدد آخر جراء قصف قوات الدعم السريع لمنطقتي السلمة في الخرطوم و”كرري” في أم درمان.

وفيما يتعلق بالمعارك في منطقة الشجرة العسكرية، قال الجيش السوداني إن قواته تمكنت من صد عدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة.

وذكر أن المعارك في منطقة الشجرة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير 5 مدرعات ودبابة وآليتين مثبت عليهما مدافع مضادة للطائرات، مضيفًا أنه استولى على 3 دبابات.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق الأحد، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط منطقتي “سلاح المدرعات” و”سلاح الذخيرة” وسط الخرطوم.

وشوهدت أعمدة من الدخان ترتفع من موقع الاشتباكات.

واندلع القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف و900 قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج السودان، التي تعد إحدى أفقر دول العالم.