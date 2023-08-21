أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع اللواء ياسر فضل الله، قبل أيام وهو يحفر قبرا داخل الحامية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم، قائد الفرقة 16 مشاة، في مدينة نيالا بإقليم دارفور غربي البلاد.

ونعى الجيش السوداني في بيان، اللواء ياسر فضل الله، وقال إن “يد الغدر والخيانة اغتالته اليوم الاثنين بمدينة نيالا وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن”.

وذكر الجيش في بيانه أن الفقيد التحق بالكلية الحربية عام 1989، ضمن ضباط الدفعة (39)، وعمل منذ تخرّجه بسلاح المدفعية متنقلًا في وحداته المختلفة، ومُعلمًا وقائدًا لمعهد المدفعية إلى جانب عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأخرى.

وقال البيان إن أهم المناصب القيادية التي تقلَّدها كانت “قائد معهد ضباط الصف، وقائد قوة حماية المدنيين في دارفور، وقائد الفرقة 16 مشاة نيالا، كما عمل ملحقًا عسكريًّا بسفارة السودان في الأردن”.

وأكد البيان أن الفقيد كان “نموذجًا فريدًا للقيادة العسكرية، ومضى ضاربًا أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة والرباط، تاركًا سيرة باذخة ستتناقلها الأجيال عبر الحقب”.

“حفر قبره بيده”

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، اللواء ياسر فضل الله، وهو يحفر قبرًا داخل الحامية قبل أيام، ويتعهد بالقتال مع جنوده حتى الموت.

وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم والأبيّض ونيالا‎، اليوم الاثنين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في محيط سلاح المدرعات ومدن عدة وسط وجنوبي البلاد.