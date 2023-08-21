سُمع دوي انفجارات قوية، وارتفعت أعمدة الدخان من أحياء (الشجرة والرميلة والقوز والصحافة وامتداد الدرجة الثالثة) التي تحيط بسلاح المدرعات جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، وتزامن ذلك مع أصوات المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باندلاع اشتباكات عنيفة اليوم الاثنين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش، بمنطقة الشجرة العسكرية الاستراتيجية المهمة جنوبي العاصمة.

قال في محيط سلاح المدرعات

وقال إن الطيران الحربي للجيش يقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالأحياء المحيطة بسلاح المدرعات في ثاني يوم من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في محيط المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باحتدام المعارك بين الطرفين المتحاربين بمختلف الأسلحة، وسماع أصوات أسلحة متوسطة وثقيلة بمحيط سلاح المدرعات، التي يحتدم القتال حولها منذ أمس الأحد.

وكان الجيش قد ذكر في بيان مساء أمس، أنه استطاع “إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم”.

دوي انفجارات

وفي الأثناء سمع دوي انفجارات عنيفة بأحياء (جبرة والعُشَرة وحي بري اللاماب والنزهة) المحيطة بسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم جراء تواصل المعارك.

وفي غرب البلاد، جرى قتال بين الطرفين كردفان، حيث قال مراسل الجزيرة مباشر، إنه سمع دوي انفجارات عنيفة جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، جراء تجدد القصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السريع.

أوضاع تزداد تعقيدا

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الأوضاع في البلاد تعقيدًا مع دخول الحرب شهرها الخامس دون أن تلوح في الأفق أي مبادرات للحل، وسط مناشدات محلية ودولية بضرورة وقف القتال الذي راح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح.

ومع سقوط مدنيين وسط القتال، تتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان من بقي منهم وسط القتال أو نزح داخل البلاد، بسبب عدم صرف المرتبات منذ نشوب الحرب قبل أكثر من 4 أشهر، مع انعدام الأمن وانقطاع الخدمات الأساسية.

ويعاني السكان في السودان -والذي كانت أوضاعه متأزمة حتى قبل الحرب- من ارتفاع الأسعار وخاصة في السلع الأساسية وانعدام الأدوية وانقطاع الماء والكهرباء.