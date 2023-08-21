سادت حالة من الغضب في فلسطين بعد تداول مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتحمون مسجدًا قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحثًا عن منفذ عملية “حوارة”.

ويُظهر المقطع جنودًا من قوات الاحتلال وهم يقتحمون “مسجد عمر بن الخطاب” في بلدة عقربا، وهم يرتدون أحذيتهم ويحملون الأسلحة، خلال عمليات التمشيط التي تجري بحثًا عن مُنفذ عملية حوارة، السبت الماضي، التي أسفرت عن مقتل اثنين من الإسرائيليين.

وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، عندما اقتحمت قوة تابعة للاحتلال بلدة بيتا جنوبي نابلس، وحاصرت منزلًا، وطالبت مَن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة تصعيد شديد منذ شهور، جراء اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمدن والبلدات، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.