أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه عشرات المتظاهرين قرب السياج الفاصل خلال مظاهرة خرجت في الذكرى الـ54 لحرق المسجد الأقصى بمدينة القدس.

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة مواطن بالرصاص وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال عشرات المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال على المقدسات والأسرى.

كما أكد مراسل الجزيرة مباشر وقوع إصابات برصاص قوات الاحتلال أثناء تفريقها للمظاهرة على حدود غزة.

وأفاد شهود عيان أن المصاب تم نقله إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية على أرض ملكة شرق المدينة، نصرة للمسجد الأقصى.

اقتحام بيتا

في السياق، أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس إثر اقتحام قوة من الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوبي نابلس (شمال).

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبي نابلس، وحاصرت منزلا فلسطينيا وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى الموقع. ​​​​​​وذكروا أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين وجيش الاحتلال، استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز.

جانب من اقتحام جنود الاحتلال لأحد المنازل في بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/we2hCWn0LC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2023

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها تعاملت 8 إصابات بالرصاص حي ونقلتها للمستشفى. وأشارت إلى أن من بين المصابين إصابة بالرأس.

ومنذ مساء السبت، يطارد جيش الاحتلال فلسطينيا يقول إنه أطلق النار على إسرائيليين اثنين داخل مغسلة سيارات قرب بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وقتلهما.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.