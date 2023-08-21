حذّر فلاديمير باربين السفير الروسي لدى الدنمارك اليوم الاثنين، من أن قرار كوبنهاغن تزويد أوكرانيا بـ19 مقاتلة من طراز إف-16 أمريكية الصنع لمواجهة روسيا يشكّل “تصعيدًا” للنزاع.

وفي أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 إلى القوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت هولندا والدنمارك، أنهما ستزوّدان كييف بمقاتلات إف-16 لتعزيز قدراتها الجوية.

وأضاف باربين في بيان “بالاختباء وراء فرضية أن على أوكرانيا نفسها تحديد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ألا تترك لأوكرانيا أي خيار سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا”. وتابع “يدفع موقف كهذا أوكرانيا نحو الهاوية ويحول شعبها إلى ضحايا جدد”.

❗️Læs erklæring af Ruslands Ambassadør til Danmark Vlafimir #Barbin om Danmrks beslutning at donere #F16 til Ukraine: https://t.co/mVmF5RwuF0 pic.twitter.com/MomVLabTb0 — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) August 21, 2023

وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إن بلادها سترسل 19 مقاتلة من طراز إف-16، 6 منها بحلول نهاية هذا العام و8 العام المقبل و5 عام 2025.

كما أعلنت هولندا أمس أنها ستسلم عددًا من طائرات إف-16 المقاتلة إلى أوكرانيا، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك، لكنها لم تعلن العدد.





وتمتلك هولندا حاليًّا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل، وسيجري التخلص منها تدريجيًّا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا ستعتبره موسكو بمثابة تهديد “نووي”.

وأعطت واشنطن الجمعة الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات من طراز إف-16 إلى كييف.