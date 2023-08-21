المقطع المصور أظهر الملاكم وهو يوجه لكمات صوب موميكا الذي حاول الهرب

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرُّض اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أحرق عددًا من نُسخ المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم للضرب على يد شاب يرتدي قفازات ملاكمة.

ووجَّه الشاب لكمات إلى وجْه موميكا الذي حاول الهرب من أمامه، محاولًا تفادي الضربات من دون أن يفلح في ذلك.

ويوم الجمعة الماضي، هاجمت امرأة المتطرف سلوان موميكا بمطفأة حريق لإيقاف حرقه نسخة من المصحف الشريف، خلال احتجاج له أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

ورصدت كاميرا أحد الأشخاص المرأة وهي تقترب من موميكا سريعًا، موجهة مطفأة الحريق تجاهه، إلا أن قوات الشرطة اعتقلتها على الفور.

ولم يتعرض موميكا للأذى جراء الحادث، لكنه في البداية فر من موقعه مسرعًا، قبل عودته إلى مكانه والاستمرار في حرقه للمصحف.

وكانت السلطات السويدية قد سمحت مجددًا لموميكا بحرق نسخة من المصحف الشريف تحت حراسة الشرطة أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم.

وبعدها، غادر موميكا المكان بسيارة مصفحة للشرطة عقب انتهاء الاعتداء على القرآن الكريم، ورافقته سيارات ونحو 100 فرد من الشرطة.

وسبق لموميكا أن نفّذ اعتداءات مشابهة على القرآن خلال العام الجاري، وتكررت مثل هذه الحوادث أخيرًا في السويد والدنمارك من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.