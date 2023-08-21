التاغوتي اعتقل بناء على بطاقة تفتيش ضده وأحيل اليوم إلى دوائر قضائية.

قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، إن فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة تونس، اعتقلت مسؤول مكتب الإعلام بالحركة، عبد الفتاح التاغوتي.

وأضاف “أسباب الاعتقال ليست واضحة حتى الآن، لكن يبدو أن الأمر متعلق ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة لها علاقة بقضية سابقة اعتُقل فيها التاغوتي ثم أُطلِق سراحه”.

وفي 14 مارس/آذار الماضي، اعتُقل التاغوتي في قضية “تآمر على أمن الدولة”، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد 10 أيام من اعتقاله.

ومطلع الشهر نفسه، أعلنت حركة النهضة في بيان اعتقال القيادي فيها الحبيب اللوز، منددة بـ”بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية”.

ويقبع في السجن رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، والقياديان البارزان علي العريض ونور الدين البحيري وقيادات أخرى من المعارضة، بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والتحريض والإرهاب.

وتقول حركة النهضة و”جبهة الخلاص الوطني” المعارضة إنها تهم كيدية ولا سندات قانونية لها.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفّذت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي ترى الإجراءات الاستثنائية التي فرضها قيس سعيّد “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.