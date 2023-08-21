ذكرت منظمة حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت بحبس علاء العادلي 15 يوما على ذمة التحقيقات

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن سلطات الأمن اعتقلت علاء الدين سعد محمد العادلي والد الناشطة السياسية فجر العادلي.

وذكرت الشبكة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين، أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت علاء العادلي (59 عامًا) “أثناء وصوله مساء يوم (الجمعة) 18 أغسطس (آب) الحالي إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا على رحلة مصر للطيران من مدينة فرنكفورت بألمانيا في زيارة عائلية إلى أسرته بمصر”.

وأضافت أنه “تم احتجازه (علاء العادلي) بواسطة أمن المطار والتحقيق معه بواسطة الأمن الوطني قبل أن يتم عرضه مساء أمس (الأحد) على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون”.

وقالت المنظمة إن النيابة المصرية أمرت بحبس علاء 15 يومًا على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أن مكان احتجازه غير معروف.

وأضافت أن فجر العادلي طالبت السلطات الأمنية المصرية بإطلاق سراح والدها، ودعت الجانب الألماني إلى بذل كل ما يمكنه من أجل إطلاق سراح والدها.

وقالت فجر على صفحتها في فيسبوك إنها سافرت “شخصيًّا” إلى مصر، وأوضحتْ “وصلتُ يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 لدعم والدي على أرض مصر”.

وذكرت أن اعتقال والدها “التعسفي” يرتبط “ارتباطًا مباشرًا بنشاطي السياسي ومعارضتي الواضحة للنظام الحاكم في مصر”.

وأضافت “من غير المقبول أن يتأثر أفراد الأسرة بسبب الآراء السياسية السلمية”، مشيرة إلى أن “أفراد الأسرة الآخرين يتعرضون للتهديدات”.