أُغلقت المدارس الفلسطينية في بلدة حوارة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أمس الأحد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال التمشيط بحثًا عن المشتبه بهم في قتل إسرائيليين اثنين يوم السبت.

يأتي ذلك في حين شهدت الخليل جنوبي الضفة، صباح اليوم الاثنين، عملية إطلاق نار جديدة أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة مستوطن بجروح خطرة.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط في قرى عدّة في المنطقة من بينها (عقربا وبيتا) قرب نابلس، حيث أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخل القريتين، بحثّا عن منفذ هجوم حوارة، فيما طوّقت جنوبي الخليل بحثًا عن منفذ هجوم اليوم.





حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 3فلسطينيين من محافظة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها مما تسبب في إعاقة تنقلهم.

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال يقوم بأعمال هدم في قرية بدو قضاء القدس". pic.twitter.com/GivIUWlKof — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين جنوب بيت لحم بينهم شقيقان وجميعهم من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وأفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال لشاب من بلدة بيت فجار بعد دهم منزله.

اعتداءات المستوطنين

من جانبهم، هاجم مستوطنون الليلة الماضية، مركبات الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي لبلدة حوارة جنوب نابلس، وذكرت الوكالة الفلسطينية أن عشرات المستوطنين انتشروا قرب مفترق الطريق الواصل بين بلدة حوارة ومدينة قلقيلية، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

وفي الخليل، أتلف مستوطنون محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب المحافظة وأطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين بعدة مناطق هناك.

📹 متابعة صفا| الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويخطر بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب أريحا pic.twitter.com/GsdYpNokjQ — وكالة صفا (@SafaPs) August 21, 2023

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل (فؤاد العمور) إن مستوطنين مسلحين هاجموا حقول المواطنين، في المنطقة شرق يطا، وأطلقوا قطعان ماشيتهم فيها مما تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتخريبها.

كما هاجموا منزلا في بلدة بورين جنوب نابلس، بالحجارة والزجاجات الحارقة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار في خلايا لتربية النحل، وإلحاق الأضرار بالمنزل.

“سياسة هدم المنازل”

وفي ظل سياساتها المستمرة للتنكيل بالفلسطينيين، هدمت قوات الاحتلال أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في قرية (الديوك التحتا) غرب مدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى مواطنين من مدينة القدس.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.