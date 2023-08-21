قال أستاذ الدراسات الإستراتيجية والأمنية أسامة عيدروس، إن الحرب في السودان قد شارفت على الانتهاء بانتصار للجيش السوداني على قوات الدعم السريع، وفق تقييمه.

وأضاف لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن الدعم السريع “فقد هدفه السياسي في أن يستلم الحكم في السودان”، مستدلًا على ذلك بأنه طوال أشهر الحرب لم تستطع قوات الدعم السريع أن “تسقط فرقة واحدة من فرق الجيش السوداني البالغ عددها 25 فرقة، حتى في دارفور، فشلت في إسقاط حامية أو مدينة واحدة في يد قواتها”.

نيالا.. حالة خاصة

ويرى عيدروس أن ما يحدث في نيالا له “دلالة عظيمة” أكبر من انتصار الجيش على الدعم السريع هناك، موضحًا أن “الدعم السريع هاجم مدن دارفور بغرض النهب”.

أما في نيالا فلم يتمكنوا من ذلك، وفق عيدروس “لأن الجيش هناك قام باستراتيجية مسبقة ونقل الأموال لأماكن أخرى، بالتالي عندما دخل الدعم السريع إلى الأسواق والبيوت وجدوها فارغة، وبعد ذلك تم توجيه ضربات قاسية لهم بمساعدة السكان، وهذا هو المتغير الجديد”.

وأضاف أن قوات الدعم السريع قد “فشلت في إيجاد حاضنة اجتماعية في شرق دارفور، بسبب رفض السكان التعاون معها، وفي الفاشر تم تأميم المدينة بعد محاولة القوات أكثر من مرة الهجوم على الأماكن التي يسكنها مدنيون، وفي الجنينة ارتكبوا مجزرة ضد المدنيين لكنهم لم يهاجموا الحامية ولم يتقدموا نحوها”.

الدكتور أسامة عيدروس: الحرب في نهايتها والدعم السريع عاجز عن إسقاط فرقة واحدة من 25 فرقة لدى الجيش#المسائية | #السودان 👇 pic.twitter.com/rGcrGEB5lq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2023

“سننتصر خلال شهر”

وقد اتفق مصطفى محمد إبراهيم مستشار قائد الدعم السريع، مع عيدروس في جزء واحد فقط، وهو أن المعركة قاربت الانتهاء، لكنه أكد أن “نهايتها هي انتصار للدعم السريع على الجيش -المُختطَف قراره- خلال هذا الشهر، وسنكبده خسائر كبيرة فيما تبقى له من مواقع في وسط الخرطوم”.

وعن مجريات المعارك في المدن الأخرى التي قال عيدروس إن الجيش ينتصر فيها، قال إبراهيم “لا نهتم كثيرًا بالولايات بقدر ما نهتم بمواقع الجيش في العاصمة، القيادة العسكرية في الخرطوم وليست في الولايات، عندما نستلم زمام الأمر في العاصمة فليس لدينا مشكلة مع المواقع الأخرى بالولايات”.

وأضاف “كل ما ذكره عيدروس عن السلب والنهب في نيالا عندما دخلت قواتنا المدينة، غير صحيح، الجيش هو مَن نهب كل البنوك التجارية في المدينة بالإضافة إلى بنك السودان، ونهب تمامًا محلات الذهب، عندما دخلت قواتنا وجدت أبواب جميع البنوك مدمرة”.

الدكتور مصطفي محمد إبراهيم مستشار قائد الدعم السريع: المعركة قاربت على الانتهاء وقواتنا تحاصر سلاح المدرعات#المسائية | #السودان pic.twitter.com/uKcu45pOH0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2023

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باحتدام اشتباكات عنيفة اليوم الاثنين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش، بمنطقة الشجرة العسكرية الاستراتيجية المهمة جنوبي العاصمة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

واندلع القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف و900 قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج السودان، الذي يعد من أفقر دول العالم.