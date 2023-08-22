ألمانيا: استهداف موسكو بالمسيّرات يتوافق مع القانون الدولي

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي.

واستهدفت ضربات بمسيّرات، قالت روسيا إن أوكرانيا نفذتها، العاصمة موسكو مرات عدة.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي مع نظيرها الإستوني مارغوس تساكنا “روسيا تهاجم أوكرانيا، وبالتالي تملك أوكرانيا حقًّا قانونيًّا في الدفاع عن نفسها”.

وأضافت أن روسيا استهدفت البنى التحتية المدنية في أوكرانيا “بلا انقطاع”، بما في ذلك صوامع حبوب ومستشفيات وكنائس.

وتابعت “أوكرانيا تدافع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي”.

وقال مسؤولون روس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيّرة “أوكرانية” بالقرب من موسكو وفوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات في الهجوم.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن المجال الجوي فوق العاصمة الروسية أُغلِق مدة وجيزة، وعلَّقت ثلاثة مطارات كبرى في موسكو رحلاتها.

وتعرضت منطقة العاصمة الروسية لهجمات متوالية بمسيّرات خلال الليالي الخمس الماضية.

وتحدثت كل من موسكو وكييف عن توغلات متكررة بمسيّرات خلال النزاع، بينما باتت الضربات على الأراضي الروسية أكثر تكرارًا أخيرًا.

ولا تعلن كييف بشكل مباشر المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية التي زادت في الآونة الأخيرة.