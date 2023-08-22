أنقرة: بيان مجلس الأمن بشأن قبرص التركية مُضلل

قالت أنقرة إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء طريق على أراضي قبرص التركية والأحداث التي أعقبت محاولة القوة الأممية عرقلة ذلك “يحرّف الحقائق ويعكس ما جرى بشكل مضلل”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، حول البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان أعمال تشييد طريق “بيله- يغيتلر” على أراضي جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الخارجية إن بيان مجلس الأمن الدولي “منفصل تماما عن الحقائق على الأرض”، ولا يقدم أي مساهمة إيجابية بل على العكس يُعقد الموضوع.

وأكدت أن العبارات الواردة في البيان بشأن الأحداث التي وقعت يوم 18 أغسطس/آب “تحرف الحقائق وتعكس ما جرى بشكل مضلل”.

كما أكدت أن طريق بيله- يغيتلر “مشروع إنساني” يهدف لتسهيل وصول القبارصة الأتراك القاطنين في قرية بيله (على الخط الأخضر الفاصل بين شطري الجزيرة) بشكل مباشر إلى أراضي وطنهم.

لحظة إزالة قوات الأمن والجيش في قبرص التركية حاجزا للأمم المتحدة بالجرافات، وضع لعرقلة تشييد طريق يربط منطقة بايل-يغيتيلر. وأبعدت القوات القبرصية جنود الأمم المتحدة عن المنطقة pic.twitter.com/giBR8v2DGX — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 19, 2023

وشددت على أنه رغم أن الإخطار بشأن أعمال الطريق قد تم قبل فترة طويلة، فإن تدخل جنود قوة حفظ السلام الأممية لعرقلة أعمال تشييد الطريق تسبب في التوتر.​​​​​​​

والجمعة، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق بيله ـ يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية في قبرص التركية أن مشروع الطريق تم إعداده لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية، ولتنمية المنطقة اقتصاديا.