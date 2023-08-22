السلطات المصرية تفرج عن سائح إسرائيلي اعتُقل في سيناء.. ما القصة؟

أفرجت السلطات الأمنية المصرية، الاثنين، عن مواطن إسرائيلي بعد نحو 24 ساعة من اعتقاله في شبه جزيرة سيناء، على إثر مشاجرة واشتباك مع سكان محليين، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن المفرَج عنه، الذي يدعى “نهوراي يتسحاق”، كان موجودًا في سيناء بقصد السياحة.

وكان السائح الإسرائيلي الذي ينتمي إلى حركة “حسيدية” في اليهودية الأرثوذكسية، قد قام بتغطية نفسه بعلم يحمل رموزًا من التوراة والديانة اليهودية وكتب عليه “ملك المسيح”.

وأثارت تصرفات يتسحاق مشاعر السكان المحليين المصريين، حيث واصل استفزازهم بالرقص والتلويح بعلم حركة “حباد” التي ينتمي إليها، وترديد شعارات وأغان توراتية ويهودية، رغم مطالبة بعض أهالي سيناء له بالتوقف عن ذلك.

وأعربت المحامية شيران اللمدو، التي مثّلت السائح الإسرائيلي، عن ارتياحها لانتهاء القضية سريعًا، مشيرة إلى أن موكلها عاد إلى إسرائيل.

وأوضحت أنه كان من الممكن أن تكون هذه القضية مرهقة وطويلة، لولا العمل والتدخل السريع والنشط للقنصل الإسرائيلي في مصر ووزير الخارجية إيلي كوهين.