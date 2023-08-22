مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي يقرر تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا
22/8/2023-|آخر تحديث: 22/8/202303:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي يقرر تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا
الاتحاد الإفريقي: نناشد الدول الأعضاء بالاتحاد الامتناع عن أي عمل من شأنه منح شرعية للنظام غير الشرعي بالنيجر
الاتحاد الإفريقي: نؤكد تضامننا الكامل مع إكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا
مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: ندرس قرار إكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر والمفوضية الإفريقية ستقيّم تداعياته
مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: نرفض بقوة أي تدخل خارجي في شؤون القارة بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة
المصدر : الجزيرة مباشر