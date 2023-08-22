مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي يقرر تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا

الاتحاد الإفريقي: نناشد الدول الأعضاء بالاتحاد الامتناع عن أي عمل من شأنه منح شرعية للنظام غير الشرعي بالنيجر

الاتحاد الإفريقي: نؤكد تضامننا الكامل مع إكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: ندرس قرار إكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر والمفوضية الإفريقية ستقيّم تداعياته

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: نرفض بقوة أي تدخل خارجي في شؤون القارة بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة