رأى المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن تصعيد العنف في الضفة الغربية على مدى الأيام الماضية “مؤسف”، وأن الأوضاع مقبلة على مزيد من التوتر.

وقال شتيرن لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إن “استعمال العنف يعود بنا إلى المربع الأول، لأنه سيكون لكل فعل رد فعل دون نهاية، نحن بحاجة للخروج من هذه الدوامة، لكن ليس هناك الإرادة والقوة الكافية التي باستطاعتها أن تفعل ذلك”.

وأضاف “الوضع مقبل على أوقات متوترة جدًّا، لأنه عادة بعد عمليات قتل المستوطنين، يخرج المستوطنون للانتقام، وأعلنوها بالفعل أنهم يبحثون عن انتقام، ومن هذه الفئات مَن لديه السلاح، وهو ما يزيد من سفك الدماء”.

ويرى المحلل السياسي أن حل الصراع يكمن في اعتراف كلّ من الشعبين بالآخر، وقال “هذا الصراع الدموي الفلسطيني الإسرائيلي مستمر منذ عقود، كل طرف يتهم الآمر، لكن هذا ليس الحل، الحل هو أنه يجب الاعتراف بأنه في هذه البلد شعبان، ولا يمكن أن يسيطر شعب على شعب آخر”.

وتابع “عندما ترفض إسرائيل إنهاء الاحتلال، فهي من طرفها متهمة ومذنبة، لأنه لا يمكن لها أن تستمر في هذا الاحتلال، الطرف الآخر يستعمل العنف وقتل المستوطنين وهذا أيضًا ليس الحل”.

وقال شتيرن إنه “لا توجد قوى سياسية في الطرف الإسرائيلي تضع في خطتها أو على جدول أعمالها إنهاء الاحتلال، وهنالك جهات مركزية في الحكومة لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، يقولون هناك عرب يسكنون في هذه المنطقة، وهذا ليس الحل”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا منذ شهور، جراء اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمدن والبلدات، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.