مستشار قائد الدعم السريع: سيطرنا على سلاح المدرعات ولدينا أسلحة تكفي للقتال لمدة عام (فيديو)

قال محمد المختار نور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع في السودان، إن قوات الدعم سيطرت على سلاح المدرعات التابع للجيش بعد حصار 4 أشهر “وماضون في اتجاه حسم المعركة”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، أن لديهم أسلحة وذخيرة استولوا عليها من مقرات الجيش تكفيهم للقتال لمدة عام، وفقًا لكلامه.

وتابع “نقاتل الآن بمقدرات الجيش السوداني، ولا نتلقى أي دعم خارجي”.

وقال إن قوات الدعم السريع سيطرت على سلاح المشاه بأهم منطقة استراتيجية.

يُذكَر أن محيط سلاح المدرعات يشهد معارك ضارية منذ 3 أيام، حيث جددت قوات الدعم السريع محاولاتها للسيطرة على هذا السلاح الذي يُعَد أقوى أسلحة الجيش السوداني.

وكان مصدر عسكري بالجيش السوداني قد قال للجزيرة مباشر إن قواتهم صدت هجومًا على معسكر سلاح المدرعات.

وأوضح أن قوة من الدعم السريع تسللت إلى داخل سور المعسكر حيث تم صدها بواسطة دفاعات الجيش، مشيرًا إلى أن الهجوم استمر أكثر من 10 ساعات متواصلة.

"معارك عنيفة بمحيط سلاح المدرعات".. أبرز التطورات العسكرية في #السودان مع مراسل الجزيرة مباشر في #الخرطوم#المسائية pic.twitter.com/Ffav6bacef — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2023

طريق التفاوض مفتوح

وقال نور إن هدف الدعم السريع “إتمام عملية التحول الديمقراطي”، مشيرًا إلى مطالبتهم باستمرار بالتفاوض، وتمسُّكهم بمنبر جدة الذي يرونه أساسًا لمعالجة الأزمة السودانية.

وأضاف أن الجيش السوداني هو “بقايا النظام البائد”، متحدثًا عن عثورهم على أسرى تعرضوا للتعذيب في مقر سلاح المدرعات.

وتابع “الجيش يردد أكاذيب يضلل بها السوادنيين، وأبرز المواقع الرئيسية أصبحت تحت سيطرتنا”.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال في منتصف إبريل/نيسان، وارتكاب انتهاكات خلال هُدَن متتالية، مما خلَّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، وفقًا لوزارة الصحة والأمم المتحدة.