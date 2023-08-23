الخارجية الأمريكية ترحب بإطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر السبت الماضي عفوا عن عدد من المعتقلين من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورحّب بالإفراج الأخير عن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين.

والسبت الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حُكم عليه في 2019 بالسجن مدة 15 عامًا بعد إدانته بـ”التجمهر والتعدي على مبان حكومية” بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًّا عنه.

وأدين دومة بـ”التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت في يوليو/تموز 2020 حكمًا بالسجن مدة 15 عامًا بحق دومة، وتغريمه 6 ملايين جنيه مصري (194.5 ألف دولار تقريبًا).

وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي من الحكم، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.