أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرات تابعة للجيش السوداني قصفت، اليوم الأربعاء، مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم، وأن القصف لا يزال مستمرًّا.

وأضاف المراسل أن المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع تصدت لمقاتلة تابعة للجيش السوداني كانت تحلق في أنحاء متفرقة بالعاصمة.

وتضاربت الأنباء أمس، بشأن السيطرة على مقر سلاح المدرعات التابع للجيش، الذي يشهد اشتباكات عنيفة لليوم الثالث على التوالي.

وقال الجيش السوداني في بيان “تمكن سلاح المدرعات مجددًا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قِبل مليشيات المتمرد محمد حمدان دقلو، التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة”.

وأضاف الجيش “تبسط قواتنا حاليًّا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات، وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات جديدة”.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣م

سعت ٠٩.٠٠

موجز الموقف اليوم جميع المناطق والفرق خارج العاصمة مستقرة بحمد الله تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية بعون الله من تحطيم عدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل المليشيا المتمردة علي سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، pic.twitter.com/YSNfAxL2W6 — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) August 20, 2023

ويقع سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، ويحده من المنطقة الغربية حي الشجرة الذي يضم أيضًا سلاح الذخيرة، وإلى الجنوب أحياء الحماداب، ومن الشرق حي جبرة الذي كان يضم قبل الحرب أحياءً ومباني كاملة لأسر قادة الدعم السريع جرى تدمير أغلبها خلال الحرب الحالية.

وتُقدَّر مساحة سلاح المدرعات المحاط بالأحياء السكنية بنحو 10 كيلومترات مربعة، وكان يتبع سابقًا قيادة القوات البرية، وتحوّل إلى وحدة مستقلة في خمسينيات القرن الماضي.

وتمتلك هذه الوحدة نحو 1000 دبابة مختلفة التصنيع العالمي والمحلي بجانب مدرعات، ويضم وحدات خارج المنطقة المعروفة في الخرطوم، وهناك وحدات تابعة له غرب أم درمان.

“مكاسب” الدعم السريع

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع إنها “حققت انتصارًا جديدًا على قوات الانقلابيين بقيادة المدرعات، وتمكنت من السيطرة على مجمل المعسكر عدا جيوب صغيرة يجري التعامل معها”.

وأضافت القوات في بيان عبر منصاتها “تمكنت قواتنا من السيطرة على 101 دبابة و90 مدرعة و21 عربة قتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر، وما زالت عمليات الحصر متواصلة”.

شاهد بالفيديو أشاوس الدعم السريع من داخل سلاح المدرعات ومشاهد حية تدحض كذب الفلول والانقلابيين#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/UxWLQnBt0F — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) August 23, 2023

وفي وقت سابق أمس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل أسوار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، حسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن “الدعم السريع” حشدت قوات إضافية، وتسللت إلى داخل مقر السلاح، مما أدى إلى وقوع اشتباكات طاحنة بين الطرفين.