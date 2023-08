الكشف عن وثائق تثبت تدخلا إسرائيليا في قضايا محاكم بريطانية ضد ناشطين مناهضين للاحتلال

كشفت جماعة “بالستاين أكشن” البريطانية عن حصولها على وثائق تثبت محاولة مسؤولين في السفارة الإسرائيلية لدى لندن التدخل في قضايا تنظرها محاكم بريطانية بحق متظاهرين ومحتجين مناهضين لإسرائيل.

وتعرّف جماعة “بالستاين أكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” نفسها بأنها تجمُّع للناشطين الذين يعملون على “تفكيك التواطؤ البريطاني مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، وبرز ناشطوها خلال الفعاليات التي هدفت إلى إغلاق مصانع الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا.

وذكرت “بالستاين أكشن” أن الوثائق التي حصلت عليها، بموجب قانون حرية المعلومات، عبارة عن مراسلات بين دوغلاس ويلسون، المدير العام لمكتب المدعي العام البريطاني، وممثلين عن السفارة الإسرائيلية في لندن، خلال الفترة من مايو/أيار 2022 إلى فبراير/شباط 2023.

وأضافت المنظمة أنه رغم حجب أجزاء كبيرة من الوثائق، فقد أمكنها تحديد اسم أحد مسؤولي السفارة الإسرائيلية وهو أورين مارمورشتاين، الذي كان نائبًا للسفير.

وتضمنت الوثائق رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها دوغلاس ويلسون إلى ممثلي السفارة في شهر مايو 2022، عندما كانت وزيرة الداخلية الحالية سويلا برافرمان تشغل منصب النائب العام.

In response to the exposure of Israeli government interference in Palestine Action court cases, the embassy called us "a severe attack on entities related to Israel" #ShutElbitDown https://t.co/Ls6RnT3fZ3

— Palestine Action (@Pal_action) August 20, 2023