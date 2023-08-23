الكشف عن وثائق تثبت تدخلا إسرائيليا في قضايا محاكم بريطانية ضد ناشطين مناهضين للاحتلال

كشفت جماعة “بالستاين أكشن” البريطانية عن حصولها على وثائق تثبت محاولة مسؤولين في السفارة الإسرائيلية لدى لندن التدخل في قضايا تنظرها محاكم بريطانية بحق متظاهرين ومحتجين مناهضين لإسرائيل.

وتعرّف جماعة “بالستاين أكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” نفسها بأنها تجمُّع للناشطين الذين يعملون على “تفكيك التواطؤ البريطاني مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، وبرز ناشطوها خلال الفعاليات التي هدفت إلى إغلاق مصانع الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا.

وذكرت “بالستاين أكشن” أن الوثائق التي حصلت عليها، بموجب قانون حرية المعلومات، عبارة عن مراسلات بين دوغلاس ويلسون، المدير العام لمكتب المدعي العام البريطاني، وممثلين عن السفارة الإسرائيلية في لندن، خلال الفترة من مايو/أيار 2022 إلى فبراير/شباط 2023.

وأضافت المنظمة أنه رغم حجب أجزاء كبيرة من الوثائق، فقد أمكنها تحديد اسم أحد مسؤولي السفارة الإسرائيلية وهو أورين مارمورشتاين، الذي كان نائبًا للسفير.

وتضمنت الوثائق رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها دوغلاس ويلسون إلى ممثلي السفارة في شهر مايو 2022، عندما كانت وزيرة الداخلية الحالية سويلا برافرمان تشغل منصب النائب العام.

In response to the exposure of Israeli government interference in Palestine Action court cases, the embassy called us "a severe attack on entities related to Israel" #ShutElbitDown https://t.co/Ls6RnT3fZ3 — Palestine Action (@Pal_action) August 20, 2023

وقال ويلسون في الرسالة إنه أثار مع المسؤولين في وزارة الداخلية أمورًا عدة بالنيابة عن السفارة الإسرائيلية، مثل قدرة المسؤولين القانونين على التدخل فيما يتعلق بسير المحاكمات والقضايا واستقلال جهاز الادعاء العام في عمله.

كما ذكرت الرسالة أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا خطط الحكومة لمواجهة الاحتجاجات غير العنيفة التي لها طبيعة “تعطيلية”، وذكر المسؤول البريطاني في الرسالة أنه تم خلال الاجتماع الحديث عن سلطة المدعي العام لإحالة المسائل القانونية إلى محكمة الاستئناف، والإشارة في هذا الصدد إلى القيام بمثل هذا الأمر في قضية سابقة.

وفي تبادل آخر للرسائل، جرى الحديث عن إمكانية طلب السفارة “حصانة خاصة” للمسؤولين الذين سيقومون بزيارة إلى بريطانيا، والذين يمكن أن تصدر مذكرات بالقبض عليهم.